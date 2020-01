Nuovi aggiornamenti su MODOK: ultimati i primi episodi della serie Marvel

Dopo il debutto di Disney+ il volto delle serializzazioni Marvel è decisamente cambiato e metre si lavora incessantemente su Wandvision mentre Falcon e The Winter Soldier subirà qualche ritardo, la nuova serie incentrata su MODOK prodotta da Hulu sta pian piano prendendo forma.

La serie animata vedrà infatti protagonista il ben noto villain dell'universo Marvel, che questa volta si schiera dalla parte degli anti-eroi e delle loro losche e temibili macchinazioni.

A capo del progetto gli sceneggiatori Patton Oswalt (Kim Possible) e Jordan Blum (Community, American Dad!), metre a fornirci in primi aggiornamenti è Craig Erwich, Vice Presidente della sezione programmazione per Hulu:

"Ho visto alcuni episodi di MODOK, di cui sono davvero entusiasta. Patton Oswalt è un fan della Marvel da tutta una vita ed era ossessionato dal personaggio di MODOK. Quindi, mettere finalmente le mani su quel personaggio, poterci lavorare insieme a Jordan Blum e realizzare quello che hanno sempre voluto farne, è davvero un'occasione speciale. La serie darà una prospettiva tutta nuova su cosa significa essere un cattivo dei fumetti e sarà un'interpretazione mai vista prima e molto divertente. Non vedo l'ora che sia ultimata."

Sebbene una data d'uscita non sia ancora stata resa nota, è auspicabile che sarà distribuita entro la fine dell'anno. Originariamente MODOK faceva parte di un pacchetto di serializzazioni chiamato The Offenders di cui faranno parte Howard the Duck, Hit-Monkey (entrambe entreranno in lavorazione subito dopo MODOK) e Tigra and Dazzler.

Proprio la lavorazione di quest'ultima è momentaneamente sospesa dopo che lo scorso dicembre l'intero staff e gli showrunner sono stati licenziati, quindi non è ancora chiaro se il progetto riprenderà a breve o se l'idea originaria di creare un'unica grande serie con tutti i personaggi dovrà essere rivista.

Tra gli altri progetti in rapido sviluppo segnaliamo Helstrom e un nuova serializzazione del film DreamWorks Madagascar