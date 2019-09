I nuovi casting per Ghost Rider di Hulu anticipano una trama piena di demoni

Nonostante queste ultime informazioni ci rassicurino sullo sviluppo continuativo e ininterrotto della serie, dal momento dell'annuncio lo scorso maggio ad oggi sono poche le informazioni trapelate sull'attesa Ghost Rider di Hulu, adattamento del personaggio Marvel che rivedrà protagonista Gabriel Luna nei panni del personaggio titolare.

Lo scorso 19 agosto, comunque, Jeph Loeb aveva sottolineato come la nuova Ghost Rider sarebbe stata molto più vicina alle vibrazioni horror a cui appartiene il personaggio, con contenuti dunque più maturi, motivo che ha fatto scegliere come casa di destinazione Hulu e non ABC, dove invece aveva debuttato all'interno di Agents of SHIELD. E stando ai nuovi casting di alcuni personaggi, sembra proprio che il contenuto della dichiarazione si stato confermato.



Stando a un recente scoop, infatti, lo show starebbe attualmente ricercando degli attori per quattro ruoli: Watts, Pitt, Jacob e Donna. Questi personaggi fanno parte di una famiglia texana che riceve aiuto da Robbie Reyes, il nuovo Ghost Rider interpretato da Luna, dopo che un demone comincia a tormentarli. È stata anche fornita una sorta di tag-line per il personaggio, descritto come "un cavaliere avvolto dalla fiamme che porta vendetta agli innocenti che incontra, sconfiggendo i demoni che li tormentano, lottando al contempo contro il potere che lo divora".



Ghost Rider dovrebbe approdare su Hulu nel corso del 2020.