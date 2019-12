Nuovi dettagli approfondiscono il colpo di scena del settimo episodio di Watchmen

Il settimo episodio di Watchmen è appena andato in onda sulla HBO e in contemporanea su Sky Atlantic e negli ultimi secondi ci ha regalato uno dei colpi di scena più importanti della stagione, forse anche più di quello contenuto nella 1x06. Adesso, uno degli attori svela un nuovo dettaglio in merito: leggere o non leggere lo spoiler?

Yahya Abdul-Mateen II, attore ed interprete di Calvin Jelani (aka Cal Abar,marito di Angela Abar/ Sister Night) ha appena pubblicato su twitter un post contenente la foto del referto medico stilato in seguito all'incidente che è quasi costato la vita al suo personaggio.

Il referto è datato 23 dicembre 2009, notte in cui l'ufficiale di polizia Angela Abar porta Cal al Vietnam’s Rampart Memorial, ma ciò che è realmente importante sono le informazioni che esso nasconde: la descrizione del momento in cui il Dr. Manhattan si è cancellato la memoria e trasformato in Cal Abar.

"Il paziente è stato trovato dell'agente Abar mentre vagava nella Bom Laird Plaza in stato confusionale e con una lieve contusione della tempia (adesso non più visibile) che suggerirebbe un qualche incidente, forse stradale. Il paziente inizialmente rifiutò la richiesta dell'ufficiale Abar di cercare cure mediche. L'agente Abar riferisce di aver condotto un controllo dei precedenti e di aver acquisito anamnesi e dati biografici dal precedente datore di lavoro, Pyramid Global Construction. Alla fine il paziente accettò di consultare un medico quando i problemi di memoria non riuscivano a migliorare. Il paziente (arrivato in Vietnam un mese fa per lavoro poiché disoccupato da aprile) presenta numerosi sintomi acuti associati ad una crisi dissociativa. Nessun ricorso antecedente all'incidente. Perdita d'identità. Problemi di lingua. (L'agente Abar ha sostenuto la maggio parte delle conversazioni)."

La descrizione combacia esattamente con quanto affermato da Angela a Lady Trieu: Cal non ricorda assolutamente nulla di ciò che avvenne prima dell'incidente, ma solo pochi istanti dopo la stessa poliziotta ci svela che faceva tutto parte del piano di Cal/ Dr. Manhattan per vivere una vita serena accanto alla donna.

Il post arriva in seguito alle spiegazioni di Damien Lindelof e, se una domanda ha trovato risposta, altre sono ancora insolute: cosa nasconde Lady Trieu? Qual è il ruolo di Ozymandias?

Per approfondire, vi rimandiamo alla recensione del settimo episodio dei Watchmen e, per non perdere neanche un dettaglio, anche a quella del sesto.