Nuovi dettagli sul passato di Gamma dopo l'ultimo episodio di The Walking Dead

All'interno del decimo episodio di The Walking Dead 10, intitolato Stalker, uno dei personaggi più importanti del temibile gruppo dei Sussurratori, Gamma, ha raccontato alcuni particolari riguardanti la sua vita prima di unirsi al gruppo capitanato da Alpha.

I primi due episodi della seconda parte della decima stagione del celebre show di AMC sono stati ricchi di avvenimenti, come lo scontro tra Daryl e Alpha, o il particolare easter egg su Rick Grimes che sembra mettere in relazione i personaggi interpretati dagli attori Norman Reedus e Andrew Lincoln.

In Stalker, però, una delle grandi novità riguarda il passato di Gamma (Thora Birch). Giunta nella comunità dei sopravvissuti, viene fatta prigioniera da Rosita (Christian Serratos). Successivamente riceverà la visita di Judith Grimes e sarà proprio alla giovane ragazza che Gamma racconterà il proprio passato rivelando che il suo vero nome è Mary, affermando di provenire da Santa Monica, in California.

Proseguendo nel racconto del proprio passato, aggiunge che "Stava andando a scuola.. e poi non ricordo. Alpha riesce a fare in modo che tu possa dimenticare" sottolineando che quello che rimane del proprio passato sono soltanto echi lontani o sensazioni. Il personaggio, poi, sottolinea anche dei dettagli riguardanti la sorella "Quando tutto è degenerato, io e mia sorella abbiamo iniziato a prendere cattive decisioni. Avevamo bisogno di qualcuno che le prendesse per noi, e successivamente incontrammo Alpha".

Il prossimo episodio di The Walking Dead andrà in onda l'8 marzo negli Stati Uniti e il giorno seguente in Italia, all'interno della programmazione del canale satellitare Fox. Vi lasciamo al promo di Morning Star, in cui è possibile vedere Negan con la maschera dei Sussurratori.