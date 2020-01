Da Instagram ulteriori dettagli per Young Rock, la serie sulla vita di Dwayne Johnson

L'attore e star del wrestling Dwayne Johnson prenderà parte a uno show della NBC ispirata alla sua vita e intitolato Young Rock. In un video su Instagram lo stesso The Rock ha rivelato ai fan alcuni degli elementi che caratterizzeranno la serie.

Pochi giorni fa c'è stato l'annuncio della serie su The Rock, dove abbiamo appreso della collaborazione tra Johnson e il network statunitense per la realizzazione di una serie affidata alla scrittura della sceneggiatrice Nahnatchka Khan (Fresh Off The Boat).

Adesso, a stimolare la curiosità dei fan, ci ha pensato lo stesso attore con un video annuncio pubblicato all'interno del proprio profilo Instagram, dove illustra i punti principali dello show. Il video inizia con un saluto rivolto ai fan e l'annuncio della partnership con NBC. Dopodiché racconta in parte della sua vita da ragazzo, citando i suoi grandi idoli come Muhammad Ali e Andrè the Giant. Il video è accompagnato inoltre da una lunga didascalia che riassume alcuni dei suoi spunti, come il fatto di averne viste di tutti i colori, facendo riferimento al successo, al fallimento, ai tempi difficili e tempi migliori.

Young Rock sarà composta da undici episodi e, come si evince dal titolo stesso, riguarderà la vita della star quando era più giovane. Qualora non l'abbiate ancora letta, vi lasciamo alla nostra recensione di Jumanji - The Next Level, il film presente in questi giorni nelle sale cinematografiche italiane, con protagonista Dwayne Johnson.