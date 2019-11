Nuovi episodi del Commissario Montalbano nel 2020, con Luca Zingaretti alla regia

Con la scomparsa di Andrea Camilleri, lo scrittore che per anni ci ha raccontato le avventure del Commissario Montalbano, e di Alberto Sironi, regista della serie televisiva tratta dai libri erano in molti a chiedersi se ci sarebbe stato ancora spazio per lui anche in televisione, e sembra proprio che la risposta sia affermativa.

A margine di un evento al Teatro Politeama di Catanzaro, ne ha parlato proprio colui che presta il volto al personaggio, l'attore Luca Zingaretti, che ha annunciato che i nuovi episodi della serie arriveranno in TV nel 2020 e che sarà lui stesso a curarne la regia. Se ricordate già qualche tempo fa vi avevamo mostrato le prime anticipazioni degi nuovi episodi di Montalbano.

Salvo Montalbano dunque, dopo vent'anni di onorata carriera televisiva, farà ancora parte del palinsesto Rai, con Luca Zingaretti a raccogliere la pesante eredità della straordinaria coppia Camilleri-Sironi.

Le avventure del Commissario Montalbano sono state tradotte in oltre 65 paesi, ma per quanto meritato, forse in pochi si aspettavano le dimensioni del successo ottenute sia dai racconti che dalla serie TV, che come detto, va in onda da oltre vent'anni.

Il primo libro ad essere pubblicato fu La Forma dell'Acqua, nel 1994, mentre Il Commissario Montalbano debuttò in televisione nell'ormai lontano 1999 con Il Ladro di Merendine, tratto dall'omonimo romanzo di Camilleri del 1996.

Siete contenti del ritorno del Commissario in TV?