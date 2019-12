Ecco i nuovi evocativi poster di The Witcher, con Geralt, Ciri e Yennefer

Mancano pochi giorni prima del debutto di The Witcher all'interno del catalogo streaming di Netflix e in attesa di poter ammirare Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, il colosso dello streaming ha reso pubbliche tre nuovi poster dedicati ai personaggi principali.

Se la clip in anteprima di The Witcher non fosse stata abbastanza sufficiente per aumentare l'incredibile hype nei confronti della serie TV basata sui romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, da cui è stata tratta anche la celebre saga videoludica, ecco arrivare i tre nuovi poster dedicati allo strigo, Yennefer e Ciri.

Esaminando nel dettaglio le immagini - presenti in calce all'articolo - possiamo notare come ognuno di essa è accompagnata da una didascalia evocativa che riassume il background narrativo del personaggio. Nel poster dedicato a Geralt si può infatti leggere 'Senza cuore non c'è paura', in quella di Ciri (Freya Allan) 'Non si scappa dal proprio destino' e infine quella di Yennefer (Anya Chalotra) recita 'Il potere è la vera bellezza'. In tutte e tre le immagini è presente una mappa sullo sfondo, dietro il volto dell'attore, mentre sulla parte inferiore c'è il logo di Netflix e la data di debutto dello show: 20 dicembre.

Cosa ne pensate di questi nuovi poster? Per gli appassionati dei romanzi ricordiamo che la trama della serie TV seguirà il primo libro in ordine cronologico della Saga di Geralt e il produttore esecutivo Tomek Bagiński ha spiegato i motivi per cui non è stato possibile inserire tutte le storie del libro in The Witcher.