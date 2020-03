I nuovi poster ufficiali di The Mandalorian anticipano l'arrivo della serie in Italia

L'account di Disney+ ha diffuso in rete una serie di character poster dedicati a The Mandalorian, prima serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars pronta a debuttare in Italia insieme al nuovo servizio streaming della Casa di Topolino.

Le immagini, che potete trovare come sempre nella galleria in calce, offrono un nuovo sguardo al Mandaloriano (Pedro Pascal) e ai comprimari Greer Karga (Carl Weathers), il droide IG-11 (doppiato in originale da Taika Waititi), Cara Dune (Gina Carano) e Kulil (doppiato in originale da Nick Nolte).

Ambientata dopo la caduta dell’Impero e prima dell’avvento del Primo Ordine, dunque tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza, la serie segue le vicende un pistolero solitario - un cacciatore di taglia Mandaloriano - nell’orlo esterno della galassia lontano dall’autorità della Nuova Repubblica.

In attesa di vedere gli episodi della prima stagione anche in Italia, vi ricordiamo che sono da poco terminate le riprese di The Mandalorian 2 (a cui ha partecipato anche Dave Filoni) in vista dell'uscita fissata al prossimo ottobre, questo volta in contemporanea nei cataloghi Disney+ di tutto il mondo.

A proposito del servizio streaming, il cui debutto è atteso per il prossimo 24 marzo, qui potete trovare alcuni dei titoli del catalogo italiano di Disney+.