I nuovi poster di WandaVision rivelano il costume inedito di Elizabeth Olsen!

Gennaio 2021 vuol dire anche WandaVision, l'attesa serie tv in arrivo dal 15 di questo mese su Disney+ aprirà ufficialmente la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e nei festeggiamenti del nuovo anno i Marvel Studios hanno mostrato questa mattina un nuovo trailer ufficiale.

Inoltre, come potete vedere in calce all'articolo, adesso sono arrivati anche i nuovi poster promozionali, uno dei quali include un'immagine inedita del costume di Wanda, il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen.

La serie, non a caso, si concentrerà sulle origini 'stregonesche' dei poteri della protagonista, che assumerà quell'identità di 'Scarlet Witch' da sempre legata al suo nome nei fumetti ma che nei film del Marvel Cinematic Universe - finora - non era stata mai affrontata. Da notare, tra l'altro, come la locandina dedicata alla Olsen offra due differenti versioni del costume: quella che più salta all'occhio, incorniciata nel piccolo schermo a destra, è un costume rosso molto simile a quello dei fumetti ma evidentemente pacchiano, riconducibile con molta probabilità alla notte di Halloween intravista nei trailer; nello schermo al centro del poster, invece, viene messo in risalto un nuovo abito, questa volta 'vero', perfettamente sovrapponibile al corpo dell'attrice nascosto dalle televisioni.

Con molta probabilità, dunque, Wanda otterrà un nuovo costume nel corso degli episodi della serie, magari lo stesso che sfoggerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

