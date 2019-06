Tra i nuovi progetti della Sony Animation un Reboot di The Boondocks

La Sony Animation rivela, tra i nuovi progetti, una rivisitazione della serie dai tratti satirici The Boondocks, terminata nel 2014 negli Stati Uniti e al centro di controversi commenti, anche considerando la varietà di temi delicati che tratta.

L'acclamata serie animata The Boondocks è stata ripresa dalla Sony Animation che ha rivelato una serie di nuovi progetti all'Annecy International Animated Film Festival. Lo studio ha in programma una rivisitazione del fumetto di Aaron McGruder, che è stato originariamente adattato in una serie televisiva animata che ha debuttato nel 2005. La serie è stata trasmessa per la prima volta in rete nel 2014. Tra gli altri nuovi progetti ci sono: Genndy Tartakovsky (Samurai Jack, Star Wars: Clone Wars, Primal) che dirigerà Fixed, una commedia R-rated su un cane che si sta godendo il suo ultimo giorno prima di essere portato dal veterinario per essere castrato; Black Knight, attualmente in fase di sviluppo, che ruota intorno a un'avventura medievale su un cavaliere che deve rimediare ai propri errori per riscattare il suo regno.

La Sony Animation sta anche lavorando a una serie antologica basata sul fumetto horror-comedy Hungry Ghost di Anthony Bourdain. La serie avrà un aspetto diverso: il fumetto è stato scritto insieme a Joel Rose e pubblicato nel 2018. Il libro contiene una raccolta di storie horror mescolate a ricette e opere d'arte. Durante la presentazione, la Sony ha anche svelato alcuni dei suoi titoli più imminenti, tra cui The Angry Birds Movie 2 e Vivo.