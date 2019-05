I nuovi teaser di Watchmen anticipano alcuni protagonisti della serie HBO?

Le ultime, reali notizie sull'attesissima Watchmen di casa HBO risalgono allo scorso febbraio, quando sul profilo Instagram della produzione comparivano dei teaser trailer ancora molto criptici, ma è in queste ultime ore che sempre la stessa pagina social è tornata ad aggiornarsi con nuovo e sempre criptico materiale.

Potrebbero come non potrebbero preannunciare qualcosa, allora, questi tre nuovi teaser trailer promozionali dedicati a una delle serie più attese del prossimo anno, tratta dall'omonimo capolavoro del fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons, al quale funge in realtà da sequel e forse in parte prequel, in un sali e scendi temporale in realtà ancora poco chiaro.



Questi tre nuovi e brevi filmati dovrebbero forse anticipare i protagonisti della serie, e lo si intuisce dagli elementi messi in bella vista nei video. Nel primo, ad esempio, c'è una falce con una bandiera nera con sopra disegnato un teschio giallo, probabile riferimento a Hooded Justice, personaggio visto anche in alcuni video dal set, o più probabilmente a The Black Freighter. La didascalia recita: "Lasciate ogni speranza o voi che entrate".



Il secondo potrebbe trarci in inganno e rivelarci la presenza del Dottor. Manhattan, vista la didascalia "Raggiungi e tocca Marte" e l'immagine in movimento di quello che sembrerebbe essere il famoso simbolo del personaggio. Anche nei commenti al post, i fan sono esplosi di entusiasmo, ma non c'è nulla di confermato e la pagina non risponde. Molti ritengo che il video anticipi proprio il ritorno di Manhattan e che quanto visto nel breve video sia il suo laboratorio su Marte. Finora, comunque, non era stato fatto alcun riferimento sulla presenza del personaggio nella serie.



Il terzo, più semplice, mostra una bandiera americana molto differente, sempre a stelle e strisce ma con le seconde contenute all'interno di un cerchio posto all'esatto centro della bandiera. La didascalia recita in questo caso: "Non è più il 1985", il che ci conferma che il setting sarà completamente differente da quello del fumetto originale.



Watchmen non ha ancora una data d'uscita ufficiale.