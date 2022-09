Questa nuovissima serie Netflix conquista la Top 10: battute The Sandman e Stranger Things

Una nuova serie è arrivata su Netflix e ha conquistato rapidamente la Top 10. Stranger Things e The Sandman hanno dominato la classifica giornaliera della Top 10 di Netflix negli ultimi mesi, con ciascuna serie che ha mantenuto il primo posto per un bel po' di tempo. Ma adesso la prima posizione è stata conquistata da una nuovissima serie thriller.

Recentemente, Echoes è diventata la serie più popolare del sito, ma questo fine settimana è stata sostituita da un altro nuovo arrivo. Devil in Ohio, interpretata da Emily Deschanel, è una serie thriller limitata che racconta di un medico che salva una giovane donna da una setta pericolosa. Sembra che gli abbonati di Netflix si siano subito interessati alla serie, facendola salire in cima alla classifica dello streamer.

Devil in Ohio è composta da 8 episodi e Deschanel interpreta la dottoressa Suzanne Mathis, una psichiatra che dà rifugio ad una misteriosa ragazza fuggita da una setta (Madeleine Arthur). Il mondo di Suzanne viene totalmente stravolto dall'arrivo della ragazza, che minaccia di fare a pezzi la sua stessa famiglia.

La serie dello streamer - scoprite i dettagli sul piano low coast di Netflix - è l'adattamento del libro più venduto di Daria Polatin ed è ispirato ad una storia vera. Devil in Ohio viene descritta come una storia elettrizzante e scioccante di caos demoniaco e mistero nel cuore di una cittadina americana. Le immagini mostrate nel trailer di Devil in Ohio sembrano richiamare le atmosfere horror di Mike Flanagan e potrebbe incuriosire gli spettatori che amano quella tipologia di racconto.

Devil in Ohio ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 2 settembre e ha rapidamente conquistato la vetta della classifica giornaliera di Netflix, almeno per quel che riguarda la classifica USA. In Italia, dove la serie è intitolata Il diavolo in Ohio, occupa attualmente la seconda posizione, dietro al fenomeno Sam Italia 5.