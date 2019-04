Nuovo accattivante trailer per Too Old to Die Young di Nicolas Winding Refn

E' passato forse troppo tempo da quel primo teaser lanciato a maggio 2018. Ecco, dunque, arrivare il full trailer della nuova serie firmata dal regista di Drive, Nicolas Winding Refn, e titolata Too Old to Die Young.

Nel trailer, che trovate qui sotto, possiamo vedere i personaggi, l'estetica fantastica tipica di Nicolas Winding Refn cosi come la violenza utilizzata dal regista nelle sue opere. Ma nonostante ciò, i segreti della nuova opera del filmaker di The Neon Demon e di Solo Dio Perdona, sono ancora tali e il trailer non svela nessun nuovo dettaglio da questa attesa serie tv.

Infondo, stando alle premesse dello stesso Refn, il serial seguirà il viaggio esistenziale di alcuni personaggi dall'essere killer al diventare samurai nella 'Città degli Angeli'. Refn ha anche scritto la serie insieme a Ed Brubaker ed ha diretto tutti i 10 episodi che la comporranno. Come confermato da Cliff Martinez, compositore storico delle opere di Refn, che ha anche lavorato allo show, ogni episodio durerà 90 minuti ed è per questo che la produzione è durata tantissimo.

Infatti, il filmaker ha annunciato di star lavorando alla serie televisiva quasi un anno fa e il regista ha tenuto tutti i suoi fan in aggiornamento, con continui update sui suoi social network.

Too Old to Die Young debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 14 giugno.