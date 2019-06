Nuovo accordo con Amazon Studios per Rachel Brosnahan

Rachel Brosnahan sta per approfondire ulteriormente il suo rapporto con Amazon Studios. La star di La fantastica signora Maisel ha firmato un nuovo accordo in base al quale, insieme alla sua società di produzione, la Scrap Paper Pictures, svilupperà serie tv esclusivamente per la piattaforma Amazon, vista la proficua collaborazione.

Rachel Brosnahan ha conseguito diversi premi per la sua interpretazione di Midge Maisel, tra cui un Emmy Award e due Golden Globe. L'attrice inoltre produrrà e reciterà nel film di Amazon Studios, I'm your woman.

"Rachel è una star emergente che ha dato al ruolo di Miriam 'Midge' Maisel fascino, intelligenza e un po' di chutzpah che porta il mondo della serie La fantastica signora Maisel" ha spiegato Jennifer Salke, capo di Amazon Studios "Siamo elettrizzati all'idea di espandere il nostro rapporto con lei in veste di attrice e produttrice e non vedo l'ora di scoprire quali personaggi e storie creerà per i nostri utenti di Amazon Prime Video".



Alla notizia dell'accordo è arrivata anche la dichiarazione di Rachel Brosnahan:"Mi sono sentita immensamente sostenuto professionalmente, personalmente e artisticamente durante il periodo in cui. fino a questo momento, ho lavorato con Amazon e sono felice d'intraprendere questo nuovo viaggio con loro. Non vedo l'ora di esplorare nuovi percorsi in generi già apprezzati e di lavorare con il team Amazon per dare più spazio alle storie e ai narratori che sono rimasti esclusi troppo a lungo dalla realtà mainstream".

Nelle scorse ore è stata annunciata una nuova serie con Sandra Bullock, mentre anche Michael B. Jordan ha firmato un accordo in esclusiva con Amazon Studios.