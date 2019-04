Nuovo avvincente trailer ufficiale per l'attesa seconda stagione di Cobra Kai

A un mese esatto dal primo trailer di Cobra Kai 2, oggi Youtube Red ci regala un nuovo, sorprendente e decisamente avvincente filmato della seconda stagione della serie originale della piattaforma, sequel diretto dal franchise cinematografico di Karate Kid che vede il ritorno dei due grandi protagonisti.

Nella seconda stagione ritroveremo dunque Ralpha Maccio nel ruolo di Daniel San e William Zabka in quelli d Johnny Lawrence, storici avversari del primo capitolo della saga e adesso nuovamente faccia a faccia con i rispettivi dojo. Dovranno dimostrare a se stessi e agli altri la loro personale via del karate, addestrando diversi allievi all'arte del combattimento, ognuno con le proprie tecniche e i proprio mezzi.



Il dojo di Daniel, ad esempio, si allena in modo "spartano", esattamente come il maestro Miyagi allenava Daniel, quindi in casa o in giardino, tra staccionate, macchine e quant'altro, trasformando i lavori di tutti i giorni e quindi la vita quotidiana in allenamento per il corpo e per l'anima, migliorando resistenza e controllo, concentrazione e forza. Il dojo di Lawrence, invece, è l'esatto opposto.



Cobra Kai 2 vede nel cast anche Xoro Mariduena, Tanner Buchanan e Mary Mouser, per un'uscita prevista sulla piattaforma streaming Youtube Red il prossimo 24 aprile.