Il nuovo banner di Marvel's Runaways ricorda l'imminente uscita della terza stagione

Marvel's Runaways è pronta a fare ritorno con la sua terza stagione e a ricordarcelo ci ha pensato l'account ufficiale con un bel banner promozionale e un nuovo sguardo ai protagonisti.

Potete trovare il nuovo poster in calce alla notizia.

Dopo che hanno abbandonato le loro case e i loro malvagi genitori, i Runaways devono ora imparare a vivere per conto loro. Mentre racimolano del cibo, cercano un rifugio e si prendono cura l'uno dell'altro, i ragazzi iniziano a capire che, nel bene e nel male, sono in questa situazione tutti insieme. Sarà compito loro anche sconfiggere i PRIDE una volta per tutte, ma qualcuno ha mandato un misterioso messaggio a Jonah... possibile che ci sia una talpa nel gruppo?

Come visto nel trailer di Runaways 3, la nuova stagione della serie firmerà anche il primo crossover con Cloak & Dagger: dopo i recenti cambi ai vertici della Marvel, con Kevin Feige che ora gestisce in prima persona anche la sezione televisiva, non è ancora chiaro cosa accadrà a entrambe le serie targate Marvel Television.

La certezza è che i 10 episodi della terza stagione di Marvel's Runaways debutteranno il prossimo 13 dicembre su Hulu, ovviamente per quanto riguarda gli Stati Uniti. In Italia la serie va in onda su TIM Vision