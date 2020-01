Ecco il nuovo e bizzarro trailer di Dispatches from Elsewhere, la nuova serie di AMC

Il network AMC ha pubblicato un altro trailer dedicato alla particolare serie TV antologica Dispatches from Elsewhere, ideata dall'ex star di How i met your mother, Jason Segel.

Il nuovo show del network statunitense vede Segel affiancato da Sally Field, André Benjamin, Eve Lindsey e anche Richard E. Grant a formare un cast di attori di primissimo livello che prestano il proprio volto per i personaggi di una serie che si prospetta come una tra le più originali dell'attuale stagione televisiva.

Il trailer inizia con la presentazione dei personaggi principali che si ritrovano seduti insieme allo stesso tavolo a discutere degli ultimi particolari eventi che hanno caratterizzato le loro vite. In un mix di sequenze ai limiti del paradossale, vediamo i protagonisti domandarsi se quello che hanno di fronte sia soltanto una cospirazione o qualcosa di più profondo.

Questa, invece, è la sinossi ufficiale della serie 'La serie è incentrata su quattro persone che capiscono che c'è qualcosa che manca nelle loro vite, ma non comprendono cosa sia. Tutti e quattro si ritrovano insieme per caso - o perché così è stato programmato - quando notano un puzzle nascosto dietro il velo della vita quotidiana. Una volta accettata la sfida di Dispatches from Elsewhere, si rendono conto che la situazione è molto più misteriosa di quanto immaginassero e il loro sguardo si apre su un mondo di possibilità e magia'.

Dispatches from Elsewhere, affidato alla scrittura dello showrunner Mark Friedman, sarà trasmesso in anteprima il prossimo 1 marzo all'interno della programmazione di AMC, mentre non ci sono ancora notizie per la distribuzione in Italia. Per quel che riguarda il network statunitense, pochi giorni fa ci sono state delle dichiarazioni di Sarah Barnett su The Walking Dead, a proposito del calo di ascolti della celebre serie horror.