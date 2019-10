Il nuovo braccio di Bucky nasconde tante soprese, parola di Sebastian Stan

A The Falcon and the Winter Soldier toccherà approfondire due personaggi il cui spazio nei film del Marvel Cinematic Universe è stato relativamente limitato, vale a dire ovviamente il Bucky Barnes di Sebastian Stan e il Sam Wilson di Anthony Mackie.

La curiosità della maggior parte dei fan è ovviamente orientata verso il secondo, chiamato a raccogliere la pesantissima eredità (e relativo scudo) di Captain America, così come abbiamo visto sul finale di Avengers: Endgame. Un bel po' di sorprese, però, potrebbero arrivare proprio dal Soldato d'Inverno.

Sebastian Stan ha infatti parlato dell'importanza che rivestirà il suo nuovo braccio prostetico durante gli episodi dello show: il braccio, come tutti ricorderete, è stato regalato a Bucky da Shuri, che gliene costruì uno nuovo di zecca sfruttando la tecnologia del Wakanda dopo che la distruzione dell'originale durante gli eventi di Captain America: Civil War.

"Il braccio costruito in Wakanda ha un paio di funzionalità che non abbiamo ancora esplorato. Penso che mi piaccia questo qui, anche se continuo a preferire il vecchio. Avevo qualcosa per quel braccio, forse mi toccherà averlo indietro, chissà" ha spiegato Stan.

Lo stesso Stan ha poi parlato dell'atmosfera che troveremo nello show, definendola un misto tra action e commedia. Secondo le ultime indiscrezioni, la trama di The Falcon and the Winter Soldier potrebbe riguardare una terribile minaccia virale.