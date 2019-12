Nuovo cambio di look per Anthony Mackie sul set di The Falcon and The Winter Soldier

La tanto attesa serie targata Disney+ continua ad incuriosire i fan Marvel di tutto il mondo e, dopo il nuovo costume di Bucky, anche per Anthony Mackie arriva un cambio di look, stavolta decisamente insolito.

Nella foto in calce potete vedere un Sam Wilson molto diverso da quello cui siamo abituati, ma non è solo per la tenuta "in borghese": con uno stravagante completo rosso e oro, e ben sue collane al collo, Sam si aggira per la città, forse proprio sul set newyorkese.

Precedentemente avevamo già visto foto dell'attore sul set, ma in abbigliamento molto più sobrio: chissà quale particolare occasione richiederà un abito tanto formale, quanto stravagante?

Intanto, Mackie non è l'unico ad essere stato fotografato con un nuovo costume, sebbene le immagini trapelate non diano ulteriori informazioni sulla trama, che molto lentamente, e con tasselli solo apparentemente slegati, inizia a prendere forma: la serie sarebbe incentrata sul passaggio dello scudo di Captain America e il villain che metterà i bastoni tra le ruote a Sam e Bucky sarà il temibile Barone Zemo, vecchia conoscenza di Steve Rogers.

C'è anche chi, notando un particolare Easter egg sul set dei Marvel Studios, potrebbe aver svelato un importante dettaglio che arricchisce non solo il quadro generale, ma aumenta anche la curiosità e l'hype per The Falcon and The Winter Soldier.