Il nuovo Captain America prende il posto di Steve Rogers sui social media!

C'è ufficialmente un nuovo Capitan America in città! Dopo aver battuto le proprie reticenze nel finale di stagione di Falcon and the Winter Soldier, il Sam Wilson interpretato da Anthony Mackie è ora il legittimo proprietario dell'iconico scudo a stelle e strisce del Marvel Cinematic Universe.

Proprio poche ore fa avevamo assistito alla presentazione del nuovo poster di Captain America e ora, quest'effige che ritrae Wilson con il suo nuovo costume è andata a sostituire tutte le immagini di Steve Rogers sui canali social ufficiali dell'amatissimo eroe.

Sebbene da ormai diverso tempo Anthony Mackie tentasse di negare l'evidenza, era chiaro che sarebbe stato lui il nuovo Cap come confermato anche dai gadget del MCU. Lo stesso attore attore, nel corso delle varie interviste aveva sottolineato come lo scudo di Steve Rogers non era solo un onore, ma soprattutto un onere, vista sopratutto la sua incredibile pesantezza.

"Quell'oggetto è davvero molton pesante. Credo che arrivi a pesare 12 libbre. Quindi stai lì con 12 libbre sul braccio tutto il giorno e dopo un po' la tua spalla cede. Quindi, abbiamo alcune sequenze di lancio di scudi piuttosto interessanti e non riuscivo a credere che una delle mie sequenze fosse stata usata per il SuperBowl!".

Intanto, sembra che presto potremo assistere a Captain America 4, dove al fianco di Sam Wilson troveremo il suo braccio destro Bucky Barnes.