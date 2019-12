Un nuovo caso per il Detective Ambrose nel trailer ufficiale di The Sinner 3

USA Network ha finalmente pubblicato il primo, intenso e promettente trailer ufficiale della terza e attesa stagione di The Sinner, acclamata serie crime americana con protagonista Bill Pullman nei panni dei detective Ambrose, questa volta impegnato in quello che il filmato vende come "la storia finora più scioccante raccontata".

La storia della terza stagione seguirà un nuovo caso del detective Henry Ambrose, questa volta impegnato in un'indagine su di un incidente automobilistico nei pressi della periferia di Dorchester, nello stato di New York. Partendo da questo caso di routine, Ambrose incapperà però nell'indagine più pericoloso e inquietante della sua carriera. La new entry Matt Bomer vestirà invece i panni di Jamie, un residente di Dorchester e futuro padre che aiuterà Ambrose in seguito all'incidente.



La seconda mandata di episodi della serie, la cui messa in onda sul network di proprietà di NBC Universal è terminata lo scorso febbraio 2019, ha visto il Detective Harry Ambrose fare ritorno nella sua città natale, nelle periferie di New York, per sbrogliare un complicato crimine: un ragazzo 11enne avrebbe ucciso entrambi i genitori senza un motivo apparente.



Il primo episodio della terza stagione di The Sinner andrà in onda su USA Network il prossimo 6 febbraio. La vedrete? Fatecelo sapere nei commenti.