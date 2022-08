Nuovo Cinema Paradiso, il capolavoro di Giuseppe Tornatore diventa una serie TV!

Se il piccolo schermo si è avvicinato sempre più al grande nel corso degli anni in termini qualitativi, è tutto sommato prevedibile che la serialità televisiva cominci ad attingere anche dal mondo del cinema per raccontare qualcosa di nuovo: l'ultima scommessa, in tal senso, riguarda il Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore.

Già, perché dopo esser tornato in sala quest'anno con Ennio The Maestro per raccontare la vita e le opere di Ennio Morricone, proprio il regista di Malena e La Migliore Offerta si occuperà della traduzione in serie TV di quella che resta una delle sue opere più famose e amate, capace come ben ricorderete di portare a casa nel lontano 1990 il Premio Oscar al Miglior film straniero

Ad occuparsi della produzione ci sarà Marco Belardi, già visto all'opera in occasione di successi come Perfetti Sconosciuti: "La serie parlerà della forza di una madre, della solidarietà tra amici, del sesso come tabù, della ricollocazione forzata e delle differenze sociali. [...] Sarà la stessa storia del film, ma estesa a diversi filoni narrativi" sono state le parole del produttore.

Nulla è ancora stato reso noto per quanto riguarda la distribuzione dello show, della quale dovrebbe però occuparsi un grosso nome dello streaming: vedremo quale delle principali piattaforme potrà vantare in catalogo la presenza dell'ultimo lavoro di un regista come Giuseppe Tornatore.