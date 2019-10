In una fan art il costume di Daredevil interamente ispirato ai fumetti

Instagram, si sa, è ormai il social d'eccellenza, ma immaginate la sorpresa dell'attore Charlie Cox (Matt Murdock/Daedevil) quando ha visto pubblicata la foto che lo ritraeva in un nuovo costume, rosso fiammante e interamente ispirato ai fumetti di Stan Lee. Potete state tranquilli: il Diavolo rosso di Hell's Kitchen non si è certo intenerito.

Il concept di Netflix per il costume di Murdock aveva uno scopo ben preciso: rendere ovunque riconoscibile il personaggio di Daredevil, da qui la scelta di scurire i toni di rosso (quasi ad anticipare quello del sangue che avremmo visto nella serie) e di accentuare il rilievo "DD" sul petto del supereroe.

La foto pubblicata su Instagram sarebbe invece stata editata da un fan, che sembra preferire all'oscuro Defender ideato dalla piattaforma un più classico Daredevil: la tuta è perfettamente sagomata e di un rosso brillante. Non può certo mancare la temibile frusta, avvolta in spire intorno al supereroe. L'immagine è potente e sembra stridere con l'ambientazione, null'altro che l'appartamento di Murdock, ma che rende perfettamente l'idea dell'uomo senza paura sempre pronto ad entrare in azione.

Purtroppo quella di rivedere Cox nei panni di Murdock è ormai una flebile speranza dopo il mancato rinnovo di Daredevil, cui lo stesso Vincent D'Onofrio si è opposto, e dopo la messa all'asta del costume di scena del Diavolo Rosso è ancor meno probabile. I fan della serie criticano ancora aspramente questa scelta azzardata, ma sembra proprio che il colosso dell'intrattenimento non voglia saperne di invertire la rotta, complice forse anche il prossimo rilascio di Disney+ che farà il suo debutto il 12 novembre 2019.