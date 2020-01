Il nuovo episodio di Batwoman fa riferimento agli eventi di Batman Begins?

Gli eventi narrati nei cinque episodi di Crisi sulle Terre Infinite hanno prevedibilmente sconvolto in maniera presumibilmente irreversibile l'Arrowverse e le vite di tutti i suoi protagonisti: ce ne accorgiamo anche da questo nuovo episodio di Batwoman, che ci lascia un'indizio davvero interessante.

Piccolo recap, per chi si fosse sintonizzato solo ora su questi canali: dopo Crisi sulle Terre Infinite gli eventi dell'Arrowverse si svolgono su Earth-Prime, sulla quale convivono praticamente tutti i supereroi targati DC sopravvissuti all'attacco dell'Anti-Monitor.

Un mix in cui dobbiamo ancora imparare ad ambientarci e nel quale hanno probabilmente avuto luogo non solo gli eventi che abbiamo visto nelle precedenti stagioni di Arrow, Flash eccetera. L'indizio di cui vi parlavamo, ad esempio, ci lascia pensare che l'universo post-Crisi sia lo stesso nel quale sono ambientati i tre film di Christopher Nolan dedicati a Batman.

Già, perché in questo episodio di Batwoman si fa riferimento ad un certo "incidente dello Spaventapasseri". Vi dice nulla? Già, tutto lascia pensare che si tratti dello stesso "incidente" narrato in Batman Begins, quando il personaggio interpretato da Cillian Murphy e Ra's al Ghul provarono a sfruttare la monorotaia di Gotham per inquinare l'acqua potabile della città.

Ovviamente è ancora tutto da confermare, ma visto lo stravolgimento in corso non è assolutamente impossibile che la produzione abbia deciso di far coincidere i due universi: lo stesso Marc Guggenheim, d'altronde, ha sempre dichiarato di essersi ispirato ai film di Nolan quando creò Arrow.

Sempre Guggenheim ha spiegato che sarà proprio Batwoman a raccogliere l'eredità di Oliver Queen; vediamo, intanto, come la Crisi ha influito sul mondo di Batwoman.