Il nuovo episodio di Better Call Saul svela un retroscena sulla vita di Gus

La quinta stagione di Better Call Saul sta decisamente entrando nel vivo e fin dai primi episodi abbiamo assistito al ritorno di alcuni personaggi già visti nella serie da cui ha origine lo spin-off, Breaking Bad. Il quinto episodio, da pochi giorni in streaming su Netflix, ha invece fatto luce su un momento chiave della vita di Gus.

L'episodio 5x05 si intitola Dedicado a Max e riparte con Mike (Jonathan Banks) che è stato condotto in un piccolo villaggio in Messico, finanziato da Gus, anche se i residenti non lo sanno. Nel villaggio si erge una fontana con una targa commemorativa: "Dedicato a Max", appunto. La stessa fontana ricompare alla fine dell'episodio, quando Gus (Giancarlo Esposito) rivela a Mike che gli ha salvato la vita perché ha bisogno di un "soldato", e che lo ha scelto perché crede sia in grado di capire il suo desiderio di vendetta.

La vendetta che Gustavo ha in mente è quella contro la famiglia Salamanca, in particolare Hector (Mark Margolis), ed è la forza che muove il personaggio durante Breaking Bad, causando infine la sua caduta. Abbiamo scoperto perché Gus voleva vendicarsi nell'episodio Hermanos, della quarta stagione di Breaking Bad. Questo episodio presentava un flashback di un incontro tra Gus e Max, tenuto con Don Eladio Vuente, capo del cartello Juárez, Juan Bolsa e Hector Salamanca nel 1989. Gus e Max erano i co-fondatori del fast-food Los Pollos Hermanos, e hanno cucinato cristalli di metanfetamina per attirare l'attenzione di Don Eladio. La situazione però precipita e Hector uccide Max, che lo implora di salvare almeno il suo amico.

Da quel momento, tutte le azioni del personaggio di Giancarlo Esposito sono dettate dal desiderio di vendetta, compreso il momento in Better Call Saul in cui, di fronte all'opportunità di uccidere Hector, lo risparmia perché "una pallottola in testa sarebbe stata troppo umana", prefiggendosi di far soffrire il suo nemico il più possibile.

Nel nuovo episodio di Better Call Saul vediamo anche un vecchio trucco di Jimmy McGill,