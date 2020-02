In DC's Legends of Tomorrow entra in scena Bulldog, bastone parlante di John Constantine

Il nuovo episodio di DC's Legends of Tomorrow è appena andato in onda e con esso è stato introdotto il personaggio del "Bulldog", doppiato da Robin Atkin Downes, noto ai più per i suoli ruoli in Frozen II, Suicide Squad e Batman v Superman. Il suo apporto sarà fondamentale, ma se non volete nessuno spoiler vi sconsigliamo di continuare.

Come spesso accade nel mondo dei fumetti non sarebbe insolito per un personaggio essere soprannominato "Bulldog", ma in questo caso il nome è da intendere in senso letterale. Downes darà voce al bastone da passeggio di John Constantine, che termina proprio in una testa di animale: il detective dell'occulto ne seguirà i preziosi consigli per cercare di salvare se stesso dal cancro ai polmoni che lo sta rapidamente uccidendo.

Nei fumetti Constantine riusciva a convincere il diavolo a guarirlo, ma nella serie The CW l'Infermo è sotto il controllo di Astra Lounge, grande villain della stagione, che pronuncia la sentenza di morte per il detective.

Il Bulldog sembra conoscere bene il mondo dell'occulto e, di fronte alla disperata impotenza di Constantine, gli ricorda che "ci sono cose ben peggiori della morte", alludendo alla sua condizione.

Non si sa ancora se rivedremo il bastone parlante anche nei prossimi episodi, ma dalle prime impressioni potrebbe diventare presto un personaggio caro ai fan, soprattutto per la sua fedeltà alla run fumettistica, nella quale compare più volte.

Un nuovo episodio andrà in onda il prossimo martedì, mentre per altre curiosità vi rimandiamo alle foto agli imminenti matrimonio tra Ray e Nora e all'addio di due personaggi.