Nel nuovo episodio di Nancy Drew la protagonista decide di aiutare suo padre

Dopo un interessante esordio della serie, come potete leggere nella sinossi della seconda puntata di Nancy Drew, lo show con protagonista Kennedy McMann si appresta a tornare in TV dopo la pausa invernale, pronta ad indagare su nuovi ed inquietanti misteri.

L'episodio che andrà in onda il prossimo 22 gennaio si intitola "The Phantom of Bonny Scot" e vedrà impegnata Nancy alla ricerca di un modo per scagionare il padre, arrestato nel corso del midseason finale. Ecco la sinossi ufficiale condivisa dall'emittente televisiva The CW: "Nancy è in missione per aiutare suo padre. Quando la decisione di Nancy di scagionare Carson si scontra con le indagini di Owen per dare giustizia alle vittime di Bonny Scot, la protagonista dovrà decidere cosa sarà disposta a fare pur di far uscire suo padre di prigione". Nella puntata saranno presenti anche Leah Lewis, Maddison Jaizani, Tunji Kasim, Alex Saxon, Riley Smith e Alvina August.

Alla regia troveremo invece Sydney Freeland, mentre la sceneggiatura è opera di Katherine DiSavino e Lisa Bao. Per concludere vi segnaliamo questa intervista ai creatori di Nancy Drew, in cui parlano della presenza o meno di fantasmi nello show prodotto da The CW e che ci mostra una versione più adulta del personaggio creato da Edward Stratemeyer.