Il nuovo episodio di South Park prende di mira Harvey Weinstein

L'ultimo episodio di South Park, intitolato Tegridy Farms Halloween Special e andato in onda lo scorso mercoledì, si fa beffe di Harvey Weinstein. Il magnate dell'industria cinematografica al centro dello scandalo che ha portato alle proteste del movimento #MeToo è ormai diventato uno dei bersagli preferiti della satira.

Non più di una settimana fa, infatti, era stato preso di mira da una comica in un comedy club di New York dove era riapparso in pubblico.

Nell'ultimo episodio di South Park, Randy Marsh inizia ad avere allucinazioni dopo aver fumato erba contaminata da sua figlia Shelly, che cercava di distruggere con delle sostanze chimiche i suoi raccolti di marijuana. L'allucinogeno alterato gli fa vedere immagini spaventose, tra cui un Winnie the Pooh in versione zombie (riferimento a un episodio precedente che aveva provocato la messa al bando di South Park in Cina). Randy così chiama la polizia e dice di essere stato violentato da Weinstein. Verso la fine dell'episodio, l'uomo si rende conto che nulla di ciò che credeva di aver visto era reale, ma poi ritrova un preservativo usato nella spazzatura.

La scorsa settimana, invece, aveva fatto discutere la presenza di Harvey Weinstein a uno spettacolo comico nel Lower East Side di Manhattan. L'attrice Zoe Stuckless si è lamentata per il fatto che il magnate, che a breve affronterà un processo per cinque capi d'accusa, tra cui violenza sessuale - fosse lì e la cosa non desse fastidio a nessuno. "Nessuno dice niente? Davvero nessuno dice niente? Starò a due metri da uno stupratore e nessuno dice niente?" avrebbe detto Stuckless, come emerge anche da un video.

Un'altra donna che si è esibita nel corso della serata, la comica Kelly Bachman, ha raccontato di essere stata contestata per aver chiamato in causa Weinstein. Nel suo monologo si riferiva a lui definendolo "l'elefante nella stanza" e "Freddy krueger", mentre parte del pubblico la fischiava e le gridava di stare zitta.

Tornando all'irriverente serie animata, è notizia di questi giorni che South Park sbarcherà nel 2020 su HBO Max.