Nel nuovo episodio di The Walking Dead Judith rivelerà il suo segreto?

Come abbiamo scoperto nell'episodio 10x13 di The Walking Dead, intitolato What We Become, la piccola Judith Grimes (Cailey Fleming) è a conoscenza di un importante segreto, e con l'uscita di scena di Michonne (Danai Gurira) è rimasta l'unica a saperlo. Nell'episodio 10x15, The Tower, potrebbe arrivare per lei il momento di svelarlo.

Naturalmente invitiamo chi non è al passo con la decima stagione di The Walking Dead a non continuare la lettura, per non incorrere in spoiler.

Judith sa che Michonne ha scoperto le prove che Rick Grimes è ancora vivo, e che si è diretta verso Nord in cerca di risposte. La domanda è come si comporterà adesso: parlerà o no a Daryl (Norman Reedus) della missione di Michonne?

In una delle immagini promozionali del nuovo episodio, che si può vedere in calce all'articolo, Judith e Daryl vagano nei boschi dopo essere stati evacuati dalla comunità di Alexandria, assediata da un'orda di Camminatori guidati da Beta (Ryan Hrst). In una clip di anteprima Judith dice anche: "Voglio imparare quello che fai, e tenerti al sicuro."

"Judith si sente come se almeno avessero vinto la battaglia contro i Sussurratori, ma è anche una bambina che vuole disperatamente sapere cosa è successo a suo padre" aveva detto qualche tempo fa la showrunner Angela Kang a The Hollywood Reporter, "e Michonne è una donna che vuole disperatamente sapere cosa è successo al suo partner. Ci sono così tante informazioni che non sono ancora del tutto conosciute su entrambi i fronti. Senza entrare troppo nei dettagli, fa parte della storia che andrà avanti."

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla preview di The Tower. L'ultimo episodio di The Walking Dead ha introdotto un nuovo personaggio, grazie al quale, promette Angela Kang, ci sarà da divertirsi.