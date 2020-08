È di nuovo finita tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante? Il gossip impazza

Giulia De Lellis e Andrea Damante sembravano essere prossimi al matrimonio ma, secondo le ultime indiscrezioni i due si sarebbero lasciati nuovamente. La coppia non avrebbe retto ad un nuovo momento difficile, e complici i vari impegni lavorativi si sarebbero definitivamente allontanati.

I "damellis", così sono definiti sul web l'ex tronista e l'influencer, erano tronati insieme da qualche merse, dopo una burrascosa rottura che era stata anche l'argomento del libro best-seller della De Lellis intitolato: "Le corna stanno bene su tutto". I lockdown sembrava aver rafforzato molto questo rapporto, tanto da indurli a fare progetti più importanti per il futuro ma, ora la loro relazione sarebbe definitivamente giunta al capolinea.

Ormai i due non si mostrano insieme da un bel po' e pare che ci sia addirittura una nuova donna nella vita di Damante che, è stato avvistato in Sardegna in compagnia di una bionda. Giulia De Lellis si trova invece a Forte dei Marmi per motivi lavorativi che l'hanno anche portata lontano dalla famiglia, destando in lei qualche preoccupazione per le condizioni di salute della nonna.

Sui social nel frattempo tutto tace, nè Giulia, nè Andrea si sono espressi a riguardo. La notizia è fondata o si tratta del solito gossip estivo? Non ci resta che attendere per scoprirlo.