Le nuove immagini ufficiali di Watchmen anticipano il grande finale di stagione

Appena due giorni ci separano dell'attesissimo season finale della sorprendente Watchmen di Damon Lindelof, la serie che più di tutte negli ultimi anni ha scritto una pagina importante della storia del piccolo schermo, e grazie alla HBO possiamo mostrarvi oggi alcune nuova immagini ufficiali dell'episodio.

L'episodio finale della prima (e forse ultima?) stagione di Watchmen si intitola "See How They Fly" e arriva dopo l'incredibile "A God Walks Into A-bar", puntata che ha messo in scena l'esperienza della simultaneità del Dottor. Manhattan all'interno della narrazione di una storia d'amore, rivelando anche la verità sull'evento che dà il calcio d'inizio alla storia della serie, mostrandoci il look del superuomo interpretato da Yahyah Abdul-Mateen II e lasciando per la grande conclusione un paio di domande ancora senza risposta.



Chi è in verità Lady Trieu (Hong Chau)? Qual è il vero scopo del Millennium Clock? Che Ozymandias (Jeremy Irons) sia già tornato sulla terra da qualche anno? Riuscirà il Senatore James Wolk a tramutarsi nel Blue Man a comando della Supremazia Bianca del 7° Cavalleggeri? Lo scopriremo tra due giorni.



Watchmen 1x09 andrà in onda sulla HBO il prossimo 15 dicembre, trasmesso in contemporanea in lingua originale con sottotitoli in italiano anche da Sky Atlantic.



Pronti? Quanta attesa? Fateci sapere la vostra nei commenti.