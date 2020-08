Nuovo infortunio per Mara Venier, la conduttrice: 'devo farmi benedire'

Nuovo infortunio per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha raccontato su Instagram di essere caduta (nuovamente) mentre rientrava a casa da una cena con gli amici. Fortunatamente, però, la Zia d'Italia non ha riportato alcun danno.

"Era buio, non ho visto il gradino in giardino e sono inciampata" ha affermato la Venier, in una Storia, che ha definito la caduta solo "una bella botta", che fortunatamente non ha provocato alcun infortunio serio o alcuna rottura: "il ginocchio mi fa male, però" ha precisato, salvo poi continuare con una battuta ironica: "è arrivato il momento di farmi benedire".

Qualche mese fa, poco prima di una puntata di Domenica In, Mara Venier si era gravemente infortunata cadendo dalle scale e riportando una frattura al piede che l'ha accompagnata negli ultimi episodi. L'infortunio aveva suscitato l'ironia di Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti che però non era stato apprezzato dalla Venier che in risposta alle risate dei due colleghi li aveva definiti "due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo".

Questa volta fortunatamente non sembra esserci il bisogno di inviare altri messaggi d'auguri in quanto la Venier se l'è cavata solo con una brutta botta che sicuramente non le impedirà di proseguire le vacanze.