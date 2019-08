Un nuovo inizio nel teaser di American Horror Story: 1984

American Horror Story è diretta al campo dell'inferno nella nona stagione dello show, sottotitolata 1984, e nell'ultimo teaser distribuito tramite Twitter si vedono tre giovani sventurati diretti a Camp Redwood. La nuova stagione di American Horror Story è pronta a debuttare a settembre, con un ciclo di episodi che si preannuncia entusiasmante.

FX ha condiviso il nuovo trailer della première della nona stagione che vede i ragazzi fare il check-in della loro cabina e scegliere le cuccette; quando si avventurano per una passeggiata con una ragazza attraente del posto, il compagno di stanza sembra andare incontro ad un destino piuttosto cupo. Come già mostrato nel teaser precedente, American Horror Story: 1984 presenta solo alcuni dei membri del cast precedente.



Ryan Murphy ad inizio mese ha condiviso un video su Instagram che introduce il cast di 1984. Emma Roberts è forse il nome più importante degli storici interpreti di AHS presenti anche in questa stagione, affiancata da Leslie Grossman, Cody Fern, John Carroll Lynch e Billie Lourd che tornano nel franchise insieme alle new entry Matthew Morrison, Angelica Ross, DeRon Horton e Gus Kenworthy.

Questa stagione non includerà due delle star più importanti dello show: Sarah Paulson ed Evan Peters, sinora comparsi in ogni stagione della serie.

"Avevo attori che interpretavano due o tre personaggi" ha ricordato John Landgraf, boss FX "Dovevi riportare tutto il cast delle stagioni precedenti, è impegnativo anche in termini di costi".

Ad inizio luglio sono iniziate le riprese della stagione, con il primo teaser uscito alla fine del mese.