Un nuovo John Diggle? David Ramsey di Arrow ne sarebbe entusiasta

David Ramsey nel corso di otto stagioni della serie Arrow ha prestato il proprio volto per il personaggio di John Diggle, storico alleato del protagonista Oliver Queen. Per il futuro ha espresso la sua idea sull'eventualità di vedere un altro attore interpretare il suo alter ego televisivo.

Il finale di Arrow è alle porte - potete leggere la sinossi di Fade Out - e a breve diremo addio Stephen Amell e a tutti gli altri membri del cast, fatta esclusione per quelli che potrebbero continuare a comparire all'interno dell'Arrowverse o che potrebbero avere una parte nello spin-off Green Arrow and the Canaries.

A lasciare lo show ci sarà anche Ramsey che, in una recente intervista con il portale Entertainment Weekly, ha parlato del suo personaggio interpretato nella serie di The CW, sottolineando di aver apprezzato molto la sua realizzazione.

"John Diggle è qualcuno verso cui proverei molta ammirazione. Si tratta di una delle persone più oneste che potresti conoscere all'interno di un'opera di finzione e non. Credo sia un gran personaggio da cui prendere ispirazione. È stato grandioso poterlo interpretare".

L'attore ha poi fatto riferimento alle possibilità narrative offerte dall'Arrowverse e alla possibilità di vedere un altro interprete raccogliere la sua eredità per un eventuale reboot.

"Non posso aspettare per questo. Non posso aspettare cinque, dieci o quindici anni, quando c'è un reboot e tu puoi vedere questo personaggio evolvere attraverso gli occhi di un altro attore o di un'altra attrice. Chi lo sa cosa può accadere! Mi piacerebbe tanto poterlo vederlo. Questo fa parte delle storie che raccontiamo. Portiamo la nostra esperienza dentro questi personaggi"

La serie TV Arrow viene trasmessa negli Stati Uniti dal network The CW, mentre in Italia l'ottava stagione sarà disponibile a partire dal prossimo 3 aprile all'interno della programmazione del canale Premium Action.