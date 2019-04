Nuovo leak per Il Trono di Spade: l'episodio 8x02 è stato diffuso in anticipo

Come riportato da The Wrap, alcuni utenti di twitter hanno confermato che l'applicazione tedesca di Amazon Prime Video ha pubblicato in anticipo di qualche ora il secondo episodio dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.

HBO e Prime Video non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali al riguardo ma l'episodio è già stato uploadato in rete nella sua interezza. La stagione finale de Il Trono di Spade ha così firmato il suo secondo leak su due episodi programmati, dopo che la scorsa settimana la premiere era stata resa disponibile in anticipo da DIRECTV Now.

Lo show HBO è già di per sé uno dei prodotti più piratati del web - circa il 76,6% degli utenti ha guardato lo scorso episodio in maniera illegale -, e questo nuovo leak potrebbe contribuire ad alimentare ulteriormente questo tipo di fruizione.

La premiere della settimana scorsa ha introdotto la stagione finale e ha stabilito alcuni dei confronti più attesi dell'episodio in arrivo: Jon dovrà vedersela con Daenerys dopo l'importante rivelazione di Sam, mentre sul finale ha fatto la sua comparsa a Grande Inverno Jamie Lannister.

Il secondo episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones debutterà questa notte alle ore 03.00 su Sky Atlantic, in contemporanea con la release su HBO. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione dell'episodio 8x01, puntata che vi ricordiamo ha stabilito il record di spettatori de Il Trono di Spade, e ricordate: occhio agli spoiler!