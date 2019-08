Il nuovo look di Anna Diop nelle immagini dietro le quinte di Titans 2

Dopo la pubblicazione del primo trailer, online è comparso un nuovo video del dietro le quinte di Titans 2, con Anna Diop che sfoggia un nuovo look di Starfire per la seconda stagione di Titans. Nella prima stagione il suo costume aveva suscitato diverse critiche da parte dei fan e forse anche per questo motivo è stato deciso questo cambiamento.

Anna Diop ha appena raggiunto i 200.000 follower su Instagram e ha festeggiato il traguardo condividendo un nuovo video del backstage del set di Titans 2.

Titans segue le avventure dei giovani supereroi del DC Universe nel momento della loro crescita, con Dick Grayson e Rachel Roth, una giovane ragazza speciale posseduta da una strana entità oscura, coinvolti in una cospirazione che potrebbe portare l'inferno sulla Terra.



Si uniscono a loro, nel corso della trama, anche Starfire e Beast Boy; insieme diventeranno una famiglia e un team chiamato Titans.

Nel cast dello show troviamo Brenton Thwaites nei panni di Dick Grayson, Anna Diop in quelli di Starfire, Teagan Croft nelle vesti di Rachel Roth e Ryan Potter in quelli di Beast Boy.

In questa seconda stagione ci saranno delle new entry, tra cui Joshua Orpin ed Esai Morales.

Conor Leslie nel frattempo ha pubblicato un'immagine su Instagram con il costume da Wonder Girl, mentre i fan s'interrogano su un easter egg su Batman v Superman adocchiato nel trailer.