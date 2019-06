Nuovo look per Minka Kelly nei panni di Dove nella seconda stagione di Titans

Seguendo l'esempio di Brenton Thwaites e Curran Walters, che negli scorsi giorni hanno condiviso via social alcune immagini "di sfuggita" che ritraevano i loro nuovi costumi come Nightwing o Robin, adesso è la splendida e talentuosa Minka Kelly a mostrarci il nuovo look del suo amatissimo personaggio, Dove.

Mentre i fan del DC Universe tentano ancora di scendere a patti con la cancellazione immeritata di Swamp Thing, il servizio streaming della Warner Bros. legato all'etichetta fumettistica sta passando un momentaccio, tra fuga di abbonati e poche sottoscrizioni in generale, tanto da ripensare - a quanto si dice - all'intero piano produttivo. Non sappiamo se saranno coinvolte o meno le future stagioni di Titans (dunque la terza) o dell'incredibile Doom Patrol (la seconda), ma niente è obiettivamente al sicuro.



La seconda stagione di Titans però sì, essendo già in avanzata fase produttiva e con un fandom già importante dopo una prima stagione che ci ha onestamente sorpresi in positivo. Sappiamo anche diverse cose, come gli spunti narrativi legati alla lotta contro Trigon, la trasformazione di Dick Grayson in Nightwing e il suo rapporto con Bruce Wayne (lo interpreterà Iain Glen), ma a tornare ci saranno anche Falcon e Dove, come poi vediamo nell'immagine. Sulla coppia, però, non ci sono dettagli, dunque la foto è il primo, vero e corposo materiale che abbiamo in merito ai due.



Titans 2 dovrebbe arrivare nell'autunno 2019, anche se non ci sono ancora conferme in merito.