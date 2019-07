Un nuovo look per Ross Marquand, Aaron di The Walking Dead

L'attore Ross Marquand, che interpreta Aaron in The Walking Dead, ha condiviso un'immagine su Instagram in cui sfoggia un nuovo look, spaventosamente familiare ai fan della serie. Sembra infatti ispirato a Samantha Morton e alla sua Alpha, il villain dell'ultima stagione.

Ross Marquand appare completamente calvo, e senza quella barba che tanto lo faceva somigliare al Rick Grimes del fumetto.

Molti fan hanno già iniziato a speculare in cerca di indizi sulla sorte di Aaron nella decima stagione di The Walking Dead. Il nuovo look di Marquand implica la sua uscita di scena dalla serie? In realtà ci sentiamo di escludere questo collegamento, specie considerando il fatto che gli episodi della nuova stagione sono girati in ordine sparso e non in ordine cronologico come quasi sempre in passato. Non sappiamo quindi se il nuovo look risponda a precise esigenze di copione o rispecchi soltanto l'estro del momento da parte dell'attore.

In occasione del San Diego Comic-Con l'attore Norman Reedus, Daryl nella serie, ha anticipato che nella prossima stagione di The Walking Dead molti personaggi attraversano momenti psicologicamente difficili. "Ci sono un sacco di persone che perdono la vita in questa stagione", ha detto. "C'è molta paranoia quest'anno. La minaccia è proprio accanto a noi e non si può dire chi è chi."

In attesa della decima stagione di The Walking Dead, dai un'occhiata alla sinossi ufficiale e alle prime immagini del nuovo villain.