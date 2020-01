Nuovo metaepisodio in arrivo per Legends of Tomorrow?

La metanarrazione è forte in questa serie... Semicit. La quinta stagione di Legends of Tomorrow sembra proprio voler sperimentare in fatto di forme narrative, e dopo il mockumentary potrebbe arrivare un nuovo sfondamento della quarta parete...

Non conosciamo ancora con precisione le modalità con cui si svolgerà la season premiere di Legends of Tomorrow, ma stando a quanto rivelato dalla trama del primo episodio e a quanto raccontato anche dagli showrunner, le Leggende avranno a che fare con fama e popolarità, tutto a un tratto divenendo delle vere e proprie superstar.

Ma se il primo episodio si spingerà dunque verso lo sfondamento della quarta parete (o così presupponiamo), un po' come la 6x15 di Supernatural, The French Mistake, in cui Sam e Dean dovevano fingere di essere degli attori di nome Jared e Jensen che interpretavano i Fratelli Winchester in una serie tv, il quattordicesimo di Legends si prospetta altrettanto interessante.

Secondo il copione condiviso da Nick Zano (Nate Heywood) su Twitter, l'episodio si intitolerà The One Where We're Trapped On TV (con un titolo abbastanza alla Friends, tra l'altro), ovvero "Quella volta in cui rimanemmo intrappolati in tv".

Che si tratti di una storyline simile a, e qui ci viene ancora una volta in aiuto Supernatural, Changing Channels, l'ottavo episodio della quinta stagione della più longeva serie di The CW, in cui i Fratelli Winchester rimanevano per l'appunto intrappolati all'interno di diversi programmi televisivi per colpa di un trickster?

Di certo non mancheranno le occasioni per un po' di sana autoironia, elemento che sembrerebbe abbondare in Legends of Tomorrow, con risultati principalmente positivi.

Ma come per ogni altra cosa, non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti al riguardo.

La quinta stagione di Legends of Tomorrow debutterà martedì 21 gennaio su The CW.