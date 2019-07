Di nuovo in missione nel poster e nel trailer ufficiale di Jack Ryan 2 di Amazon

Che ci sarebbe stata una seconda stagione di Jack Ryan lo sapevamo ancora prima che uscisse la prima su Amazon Prime Video lo scorso anno, ma a mancare era del materiale ufficiale, vuoto che il servizio streaming ha colmato in queste ultime ore con il primo poster e l'adrenalinico trailer ufficiale dei nuovi episodi.

Amazon ha anche diffuso in rete la sinossi ufficiale della seconda stagione. Eccola: "In Jack Ryan 2, dopo aver rintracciato un carico di armi illegali molto sospetto verso la giungla venezuelana, l'agente della CIA interpretato da John Krasinski si dirige verso il Sud America per compiere le sue indagini. Qui scopre degli indizi che potrebbero smascherare una gigantesca cospirazione internazionale e che coinvolge anche il Presidente del Venezuela, che lancia una contro offensiva atta a colpire al cuore proprio Jack Ryan. Viaggiando tra Stati Uniti, Regno Unito, Russia e Venezuela, lui e i suoi colleghi dovranno sventare questa trama nefasta del Presidenza venezuelano per garantire ancora stabilità a un paese sull'orlo del precipizio".



Jack Ryan 2 vede nel cast anche Noomi Rapace, Michael Kelly, Wendell Pierce e Jordi Mollà. Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale ma sappiamo che la serie è già stata rinnovata per una terza stagione, il che significa che la seconda arriverà entro la fine dell'anno.