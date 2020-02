Un nuovo mistero troverà risposta nei prossimi episodi di The Flash

Il mondo post-Crisi è totalmente differente da quello che i protagonisti dell'Arrowverse ricordano, e alcune di queste differenze potrebbero riguardare anche il personaggio di The Flash Harrison "Nash" Wells interpretato da Tom Cavanagh.

Eric Wallace, showrunner di The Flash, ci aveva anticipato che Nash avrebbe avuto un ruolo chiave negli episodi che seguivano il megacrossover Crisi sulle Terre Infinite, e forse adesso cominciamo a vederne le prime avvisaglie.



Nel decimo episodio della sesta stagione, Marathon, Il Citizen viene preso di mira dal villain Black Hole, e la prima reazione di Nash una volta saputo l'accaduto è stata quella di precipitarsi agli S.T.A.R. Lab e chiedere... Se Allegra Garcia (Kayla Compton) stesse bene.



Ma perché questo improvviso e urgente interesse per la ragazza?



Ma c'è di più: a fine episodio, Cisco (Carlos Valdes) lascia le chiavi del laboratorio a Nash, dicendogli "Spero che tu trovi quello che stai cercando" e andar via. A quel punto, Nash tira fuori dalla tasca una fotografia nella quale lui stesso è affiancato... proprio da Allegra?

"Sembrava proprio lei, non è vero?" commenta in modo ambiguo Wallace "Ma era anche un po' diversa. E cosa significa una cosa del genere in un mondo post-Crisi?".

Qualsiasi cosa sia, non dovremo aspettare molto per scoprirlo: "La risposta al mistero sarà nell'episodio dell'11febbraio. È una storyline davvero importante. Chi è quella nella fotografia? Cosa significa per gli altri? E che conseguenze avrà il tutto per il Team Flash?".



Non ci resta che aspettare martedì per scoprirlo.