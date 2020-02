Il nuovo numero di Crisi sulle Terre Infinite anticipa la serie Lanterna Verde della HBO?

Lo scorso anno la HBO aveva annunciato di essere al lavoro su una serializzazione di Lanterna Verde, che debutterà sulla piattaforma HBO Max, ma nonostante la recente conferma che sia ancora in lavorazione, gli aggiornanti sono ben pochi. A illuminare la strada, ovviamente di verde, potrebbe essere Crisis on Infinite Earths Giant #2.

Nel secondo volume dell'avventura inchiostrata Felicity Smoak, The Ray e Nyssa Al Ghul sono dirette verso Terra-12 e durante il viaggio si ritrovano sul pianeta Oa, dove incontrano i Guardiani dell'Universo, gli immortali fondatori e guide del Corpo delle Lanterne Verdi.

Inizialmente i Guardiani inizialmente si rifiutavano di concedere a Felicity l'accesso al Libro di Oa, ma l'arrivo dell'Anti-Monitor e dei suoi demoni ombra cambierà rapidamente le carte in tavola.

L'invasione spinge ogni Lanterna Verde su Oa ad arrivare sulla scena per difendere i Guardiani, dando al Guardian Ganthet il tempo di condurre Felicity nell'archivio in cui è stato conservato il Libro di Oa. Durante questa battaglia, Thal Sinestro, Kilowog e Tomar-Re scommettono su quanti demoni ombra uccideranno (foto in calce), offrendo, forse, una piccola anteprima delle vicende della produzione HBO Max.

La serie Lanterna Verde sarà ambientata nel corso di diversi decenni, si concentrerà sulle origini di due dei Cavalieri di Smeraldo e tra i personaggi ci sarà anche lo storico villain dei fumetti Sinestro.



Attualmente, la HBO sta sviluppando anche la serie Strange Adventures , prodotta da Greg Berlanti, e la seria animata DC Super Hero High con Elizabeth Banks e sembra che per entrambi i progetti siano previsti budget paragonabili a quelle delle pellicole per il grande schermo.