Un nuovo personaggio si aggiunge al cast di Superman & Lois

L'emittente televisiva The CW ha rivelato di aver iniziato a lavorare sulla prima stagione di Superman & Lois, scopriamo quindi le ultime novità sulla serie incentrata sui personaggi dei fumetti DC Clark e Lois.

I due protagonisti saranno interpretati rispettivamente da Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch e secondo quanto condiviso dal sito di insider The Illuminerdi si aggiungerà anche un altro personaggio: stiamo parlando di un'amica di infanzia di Clark Kent, Lana Lang. L'emittente televisiva si riferisce a lei con il nome Sally Bunyan, ecco cosa rivela nella casting call: "La vita di Sally viene sconvolta quando incontra di nuovo il suo fidanzato delle superiori, rendendo ancora più complicato il suo rapporto con il marito Kyle". Per la parte del marito The CW cerca un attore di età compresa tra i 35 e i 39 anni, che dovrà dare vita al capo dei pompieri della città, eroe per i suoi concittadini ma con gravi problemi di alcolismo.

I due avranno anche una coppia di figlie, di 16 e 8 anni, oltre a loro il report ci fa sapere che vedremo i personaggi indicati come "Sebastian Saint", "Ryan Sullivan" e "The Stranger", anche se ancora non è stato indicato quale ruolo avranno nello show.

Dopo la sceneggiatura di Superman & Lois condivisa su Twitter, siamo sicuri che i fan della coppia saranno entusiasti di queste nuove indiscrezioni.