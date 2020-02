Un nuovo personaggio debutta nel quarto episodio di Star Trek: Picard

Nell'ultimo episodio di Star Trek: Picard, Absolute Candor, ha debuttato il personaggio di Elnor, interpretato da Evan Evagora. Si tratta di un Romulano molto diverso da tutti i suoi simili precedentemente apparsi nella serie: è caratterizzato per l'appunto dal candore assoluto, e dalla più totale onestà.

L'attore ha raccontato a Comicbook alcuni aspetti del suo personaggio, così diverso dal solito, e della preparazione a interpretare il ruolo. "Quando ho ottenuto la parte, mi è stata inviata una nota con gli episodi di Star Trek da vedere per avere un riepilogo generale. In alcuni c'erano i Borg, in altri i Romulani, e la cosa interessante è che ho avuto sempre questa percezione di come erano i Romulani. E poi dopo averli visti mi è stata data la sceneggiatura, sono atterrato a Los Angeles, ho incontrato Michael Chabon e mi sono reso conto di questo altro aspetto della cultura romulana che non conosco, e che non conosciamo."

Così, per prepararsi a interpretare Elnor, Evan Evagora ha dovuto continuamente "confrontare ciò che sapevo con ciò che stavo imparando. Ho dovuto buttar via un sacco di cose, molte idee con cui stavo convivendo, perché scoprivo che non si adattavano al mio personaggio."

A quanto si vede nell'episodio, Elnor è abbastanza bravo con la spada. Evagora, dal canto suo, non aveva alcuna preparazione. "Ho una importante base di boxe, che posso sfruttare nelle scene di combattimenti o cose del genere. Il giorno che sono arrivato a Los Angeles sono andato allo studio e ho conosciuto la mia incredibile controfigura. Ogni volta che vedete Elnor correre sui muri è lui: sa farlo meglio di me e mi sembra fantastico". Per quanto riguarda i combattimenti con la spada, però, dopo un po' di allenamento, "la maggior parte delle cose che vedete le sto facendo io."

