Nuovo poster per Agents of S.H.I.E.L.D. 6, svelati i nuovi personaggi

Archiviato Avengers: Endgame, la Marvel è pronta a rilasciare la sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., il serial dello studio incentrato sugli Agenti dello S.H.I.E.L.D.. La nuova stagione debutterà su ABC questo 10 maggio.

Dopo il poster animato, la Marvel ha diramato in rete il poster ufficiale della nuova stagione - che noi vi proponiamo qui sotto - e che mostra tutti i protagonisti di quest'attesa sesta serie. La nuova stagione inizierà un anno dopo gli eventi della precedente che ha portato alla scomparsa dell'Agente Fitz (Iain De Caestecker) e alla perdita di Phil Coulson (Clark Gregg). I restanti Agenti saranno coinvolti in delle missione spaziali alla ricerca di Fitz e contro dei nuovi misteriosi nemici, uno dei quali ha il volto di Coulson!

Qui sotto trovate anche le prime immagini di tre dei nuovi personaggi inclusi in questa sesta stagione. , Karolina Wydra sarà Izel, una mercenaria di un'altra galassia che si alleerà con lo S.H.I.E.L.D. per sopravvivere, Christopher James Baker interpreterà Malachi, un misterioso assassino di un pianeta lontano e Barry Shabaka Henley darà il volto al Dr. Marcus Benson, un brillante professore di Scienze Naturali che offrirà il suo sapere al servizio del team dello S.H.I.E.L.D..

Come detto da Jeph Loeb, la sesta stagione e la settima attualmente in produzione potrebbero non essere le ultime con la Marvel che sta accarezzando l'idea di stagione successiva.