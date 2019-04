Il nuovo poster de Il Trono di Spade non lascia speranze

Fino all'uscita del trailer ufficiale HBO ha mostrato pochissime immagini dell'ottava stagione de Il Trono di Spade, ma ora che il debutto è vicino ecco arrivare tanti nuovi fantastici promo.

Dopo il simbolico teaser intitolato "Aftermath", ecco un nuovo poster ufficiale che non lascia speranza per i nostri protagonisti. Se il teaser mostrava infatti una Grande Inverno devastata dalla battaglia con Gli Estranei e gli oggetti rappresentativi dei personaggi abbandonati a se stessi, questa nuova immagine mostra chiaramente Daenerys, Jon, Arya e tutti gli altri (compreso però anche il Re della Notte) sepolti dalla neve. Potete trovare il poster in calce alla notizia.

Se in questi giorni avete per sbaglio letto del gigantesco spoiler di Maisie Williams, sappiate che in realtà si è trattato di un semplice pesce d'aprile organizzato da Jimmy Fallon per il suo Late Show. Potete quindi stare tranquilli, Arya (per il momento) è al sicuro.

La stagione finale de Il Trono di Spade debutterà il prossimo 14 aprile e sarà composta da 6 episodi, la cui durata totale si attesta sui 432 minuti, ovvero solo 8 minuti in meno dei 7 episodi della settima stagione. Per i fan più appassionati delle vicende di Westeros, HBO ha anticipato l'arrivo di uno speciale documentario sulle riprese di questa ottava stagione.