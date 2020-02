Un nuovo poster ci mostra il crossover tra I Simpson e gli Avengers

Mentre continuano le discussioni su Apu de I Simpson, i fan della celebre serie animata creata da Matt Groening potranno dare una prima occhiata alla prossima puntata che andrà in onda domenica grazie a questo poster che omaggia Avengers: Endgame.

Potete vedere l'immagine in calce alla notizia, l'illustrazione è stata creata in occasione dell'episodio intitolato "Bart the Bad Guy", in cui saranno presenti le guest star Joe e Anthony Russo, Cobie Smulders e Kevin Feige. Nella puntata seguiremo Bart che è riuscire a vedere in anteprima l'ultimo film dei Vindicator, capendo subito di poter sfruttare questa sua conoscenza per ricattare tutti gli altri.

I produttori del film nel frattempo, non appena hanno scoperto questo rischio di leak, hanno deciso di fare tutto il possibile per bloccare Bart. I fratelli Russo interpreteranno sé stessi, mentre Feige sarà la voce di "Chinnos", parodia di Thanos, carismatico avversario dei protagonisti dei film Marvel. I fan sono curiosi di vedere come sarà questa parodia delle pellicole sui supereroi che hanno avuto un enorme successo in questi anni, mentre non sappiamo ancora quale ruolo avranno in questa vicenda Homer e gli altri membri della famiglia Simpson.

Infine vi segnaliamo che oltre alle guest star già accennate, anche John Legend e Chrissy Teigen parteciperanno ad una puntata de I Simpson.