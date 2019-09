Il nuovo poster ufficiale de I Medici rivela che la terza stagione sarà anche l'ultima

Dopo aver rivelato il nuovo sottotitolo già nei giorni scorsi l'account ufficiale de I Medici ha pubblicato un suggestivo poster ufficiale della terza stagione, a sorpresa, ha svelato un'importante novità.

Oltre a mostrarci un nuovo sguardo al Lorenzo il Magnifico interpretato da Daniel Sharman, infatti, il poster internazionale de I Medici - La Rinascita di una famiglia (in inglese: The Beauty and the Power, come era previsto inizialmente anche in italiano) conferma che la terza stagione metterà definitivamente la parola fine alla serie in onda sulla Rai. Potete vedere il poster in calce alla notizia.

Creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, e co-prodotta da Lux Vide e Rai Fiction assieme a Big Light Productions e Altice Group, la serie vedrà anche il ritorno di Bradley James e Alessandra Mastronardi, la madrina del 76° Festival di Venezia che si sta tenendo proprio in questi giorni.

I Medici 3 andrà in onda su Rai 1 dal 12 novembre al 3 dicembre di quest'anno. Questa terza stagione è stata diretta Christian Duguay e vedrà tra le new entry più attese anche Tony Regbo (Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald). Cosa vi aspettate dal finalissimo dello show? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.