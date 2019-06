Un nuovo progetto per George R.R. Martin: aiuterà a costruire esperienze immersive

George R. R. Martin è pronto per una nuova importante esperienza. Secondo quanto riportato da Deadline, l'autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco è stato nominato come nuovo Chief World Builder per la Meow Wolf, compagnia di arte e intrattenimento specializzata nella realizzazione di esperienze immersive e interattive.

E chi meglio di Martin per portare "abilità di narrative senza eguali" al multiverso della Meow Wolf. Lo scrittore collaborerà con i membri chiave della società per "dare consigli sulla creazione storie e idee" che serviranno a realizzare "ambiziosi impianti immersivi".

"Il team della Meow Wolf ha catturato la mia attenzione fin da subito," ha detto Martin in una dichiarazione ufficiale. "Quando Vince (Kadlubek, CEO della compagnia, ndr.) mi ha proposto l0idea di comprare e rinnovare una sala da bowling non ero sicuro di cosa aspettarmi. Tuttavia, hanno suscitato il mio interessa con la loro visione e hanno spinto sui tasti giusti - un mondo sci-fi distribuito in un multiverso - una cosa che non aveva mai visto prima. Non vedo l'ora di contribuire alla crescita del mondo narrativo di Meow Wolf negli anni a venire."

Martin, che ha recentemente confermo di aver lavorato come consulente per un videogioco (si parla di una collaborazione con Fromsoftware per Project Rune), deve ancora completare The Winds of Winter, l'atteso sesto romanzo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco: lo scrittore ha "promesso" che il libro uscirà nel 2020. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione del finale di Game of Thrones.