Il nuovo promo di Crisi sulle Terre Infinite ci mostra un incontro inaspettato

Dopo aver visto l'ultimo promo di Crisi sulle Terre Infinite, i fan dei fumetti DC sono rimasti sorpresi nello scoprire che l'emittente televisiva The CW ha condiviso un nuovo teaser dell'evento crossover che cambierà per sempre il multiverso.

Intitolato "Hour Two", il video mostra le conseguenze della morte di Oliver Queen, la sua sconfitta ha colpito duramente tutti gli altri protagonisti dell'Arrowverse, che ora non potranno più contare sull'esperienza del supereroe che ha dato il via all'universo condiviso di casa DC. Vedremo inoltre alcuni importanti incontri: Bruce Wayne e Kate Kane potranno finalmente fare la loro conoscenza.

Ecco la sinossi ufficiale della puntata: "Il gruppo usa l'invenzione di Ray per reclutare nuovi eroi nella lotta per l'universo, nel frattempo The Monitor invia Iris, Clark e Lois alla ricerca di un misterioso kriptoniano, mentre Kate e Kara incontrano Bruce Wayne. Inoltre Mia sfiderà Sara, Rory scopre un suo talento nascosto e Lex Luthor farà il suo ritorno". L'episodio è stato diretto da Laura Belsey, mentre la sceneggiatura è opera di Don Whitehead e Holly Henderson.

L'evento continuerà con la puntata odierna di Batwoman, scopriremo così come continuerà la lotta dei protagonisti contro l'Anti-Monitor, villain il cui potere è in grado di distruggere interi universi. Nel frattempo i fan aspettano con impazienza gennaio, a causa di una grande sorpresa in Crisi sulle Terre Infinite che verrà rivelata.